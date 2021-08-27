Президент подчеркнул, что из-за активной милитаризации Крыма под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина призвала причерноморские государства усилить взаимодействие военно-морских сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.

В начале своей речи президент поздравил Молдову с Днем независимости.

"Наши страны отмечают 30-ю годовщину независимости в непростых условиях безопасности, которые продолжают испытывать и Украину, и Молдову на прочность... Празднование независимости вашего государства дало возможность обсудить важные вопросы для укрепления независимости наших государств", - отметил он.

Читайте такжеСамолет Зеленского не смог приземлится в Кишиневе: названа причинаВ частности, по словам Зеленского, во время встречи обсуждались вопросы безопасности и совместного взаимодействия для ее достижения.

Он поблагодарил Молдову, Румынию и Польшу за поддержку "Крымской платформы".

Президент подчеркнул, что эта инициатива может стать платформой для деоккупации не только Крыма, но и поиска путей деоккупации других территорий и решения других региональных конфликтов.

Зеленский напомнил, что главы МИД Украины, Молдовы и Грузии начали Ассоциированное трио для усиления евроинтеграции, которое предполагает усиленное сотрудничество трех стран на пути к будущему членству в ЕС.

"На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств Ассоциированного трио. Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Евросоюза отдельно", - сообщил он.

Глава украинского государства поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за то, что эта страна одна из первых подтвердила свою поддержку в двусторонней декларации.

Он добавил, что рассчитывает на то, что вскоре аналогичную декларацию он подпишет и с президентом Румынии.

Украина заинтересована и готова быть активным участником региональных проектов, прежде всего, инициативы "Триморье".

"Сегодня ... высокой остается военная угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы ... из-за активной милитаризации украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе. Мы должны совместно решать эти вызовы", - заявил Зеленский.

Он уточнил, что "с этой целью Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств и предложила Румынии и Молдове, которые также имеют выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе".

Президент также подчеркнул, что Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок.

Он призвал Польшу, Румынию и Молдову объединять усилия как дружественные соседи, которые имеют общее прошлое, и как партнеры, которые одинаково видят будущее.

Как сообщал УНИАН, сегодня Главное управление разведки Минобороны заявило, что Российская Федерация за последние полгода увеличила военный контингент в оккупированном Крыму.

Также ранее стало известно, что Украина владеет информацией, что РФ разместила в украинском Крыму корабли, которые оснащены крылатой ракетой "Калибр".

Автор: Антонина Доломанжи