Украинская сторона должна четко осознавать те серьезные риски и угрозы, которые несут подобные договоренности, считает Оксана Юринец.

Укрепление отношений Украины с Китаем в том виде, который предлагает власть, представляет угрозу для безопасности Украины.

Об этом заявила председатель партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Оксана Юринец на своей странице в Facebook.

"Известно, что Китай выдает кредиты только под государственные гарантии. И в случае нарушения условий кредитного договора требует передать в его собственность объекты государственной собственности или землю. Кроме того, заставляет использовать китайские товары и специалистов при реализации проекта, на который выдан кредит", - отметила она.

Лидер партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области напоминает, что у Украины уже есть негативный опыт сотрудничества с Китаем. В частности, Житомирская окружная дорога, которую должна была построить китайская компания "Sinohydro Corporation Ltd", до сих пор не достроена.

По словам Юринец, "Укравтодор" инициировал расторжение договора подряда из-за нарушения условий договора и сроков работ. Прокуратурой открыто несколько уголовных дел по этому объекту. Похожая ситуация, пишет политик, сложилась в Черногории, получившей от Китая кредит на строительство новой магистрали при условии привлечения к строительству китайских компаний: в итоге она также получила проблемный объект, а к тому же вынуждена была просить кредит у ЕС, чтобы вернуть долг Китаю.

Украинская сторона должна четко осознавать те серьезные риски и угрозы, которые несут подобные договоренности, считает Оксана Юринец. Она подчеркивает: Украина обязана отстаивать прежде всего собственные экономические интересы, избегая кабальные кредитные условия.

Также лидер партии "УДАР Виталия Кличко" на Львовщине призывает не забывать, что Китай имеет давние дружеские отношения с Россией. Финансовая зависимость от Китая может стать началом "разворота на Восток", а это угроза для безопасности и европейского курса нашего государства, предостерегает Оксана Юринец.

"Украина не имеет права менять европейскую перспективу на китайские кредиты. Государственная власть должна всегда помнить о европейском выборе, за который украинцы заплатили кровью, и не подменять глобальные национальные интересы краткосрочной выгодой. За все это придется дорого платить позже", - отмечает Оксана Юринец.

Как сообщалось, 30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Этот документ предусматривает привлечение компаний и финансовых учреждений Китая к сооружению в Украине объектов железнодорожного транспорта, портов и аэропортов, коммуникаций и других.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого речь шла о привлечении китайской стороны к реализации инфраструктурных проектов в рамках программы "Большое строительство".

Автор: Иван Бойко