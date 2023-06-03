Президент Украины подчеркнул, что его встреча с бразильским коллегой на саммите G7 не состоялась не по вине украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему "надо поговорить" с президентом Бразилии Луизом Инасио Лула да Силвой. Глава государства заинтересован во встрече в любом формате, заявил он во время интервью латиноамериканским СМИ.

"Я уже не впервые публично и непублично, через кого-то, медиа и напрямую президенту Луле могу еще раз подтвердить, что я заинтересован во встрече...", - сказал он.

Президент подчеркнул, что предлагал своему бразильскому коллеге провести встречу в любом формате и неоднократно приглашал его посетить Украину, в частности, когда Лула да Силва находился с визитом в Европе.

Видео дня

"Потом у меня были на G7 встречи разные. И кто-то говорил, что это мы не нашли (времени - УНИАН). Это бред... Что-то там на G7 не сложилось..., Но это точно не (по вине - УНИАН) нашей стороны", - уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что им с лидером Бразилии "надо поговорить".

Глава государства отметил, что Украина, чтобы как можно больше стран поддержали ее или по крайней мере не поддерживали бы Россию, если не готовы поддерживать Украину.

В частности, по мнению Зеленского, важно, чтобы Бразилия была представлена на саммите мира, который запланирован на июль.

"У Бразилии могут быть свои взгляды на тот или иной блок безопасности, на то или иное направление формулы мира. Это окей, потому что мы в диалоге, мы цивилизованные люди и об этом нужно говорить. А, чтобы говорить, нужно желание", - уточнил президент.

Он также выразил надежду, что президент Бразилии все же найдет возможность для встречи.

Зеленский также уточнил, что готов лично прилететь в Латинскую Америку для встреч с лидерами здешних стран.

Он подчеркнул, что готов это сделать, несмотря на сложность таких визитов во время войны.

Президент отметил, что обращался с такими предложениями к лидерам латиноамериканских стран.

"Если у вас нет возможности приехать к нам, ничего страшного. Я простой человек, у меня короны нет, и я буду у вас. Давайте вместе проговорим наши шаги вперед и как мы можем политически давить на РФ, если вы не можете дать нам оружие", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Бразилии известен своими неоднозначными заявлениями о достижении "мира" в Украине. Хотя его страна и осуждает войну, однако Бразилия отказывается предоставлять Украине вооружение или вводить санкции против России.

В частности, в одном из заявлений президент сказал, что в войне якобы виноваты и Украина, и Россия, а решение о начале войны якобы было принято обеими странами.

Также Лула да Силва неоднократно критиковал предоставление Украине военной помощи.

В ответ на приглашение приехать в Украину бразильский президент отправил своего спецсоветника Селсо Аморима, который посетил Украину 11 мая.

На полях саммита G7 в Японии Зеленский должен был встретиться со своим бразильским коллегой, однако встреча так и не состоялась.