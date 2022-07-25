Предусматривается осуществление безвизовых поздок сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Украина и Гватемала подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи Файа.

"Рад сообщить, что в рамках визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Убежден, что это будет способствовать не только развитию деловых и социальных связей между нашими странами и народами", - заявил Зеленский.

Отдельно глава государства сказал, что с Гватемалой начат торгово-экономический диалог для реализации конкретных проектов.

Также гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской агропромышленной продукции без посредников и в налаживании промышленных связей.

Как сообщал УНИАН, 22 июля правительство Украины одобрило проект соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований.

Положениями проекта соглашения предусматривается возможность осуществления гражданами Украины и гражданами Республики Гватемала взаимных безвизовых поездок сроком до 90 дней в течение 180 дней.

В соответствии с соглашением между Украиной и Республикой Гватемала устанавливается взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и Гватемала имеют дружеские и партнерские отношения, Гватемала твердо поддерживает Украину в противодействии российской агрессии.

В настоящее время граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Гватемалу с 2009 г. согласно одностороннему решению гватемальской стороны. Для граждан Гватемалы на сегодня действует визовый режим въезда в Украину, в частности е-Виза. Новое соглашение позволит закрепить взаимный безвиз на постоянной основе.

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