В Офисе президента максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца 2021-го.

В Офисе президента Владимира Зеленского не видят оснований для затягивания конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на принятие сегодня Окружным административным судом Киева решения, которое может затормозить избрание главы САП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента по поводу решения ОАСК, которым частично удовлетворен иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что позиция президента и Офиса президента относительно конкурса по отбору руководителя САП является неизменной.

"Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

По поводу решения Окружного административного суда Киева в ОП отмечают, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано на предмет соответствия требованиям закона, после чего будут сделаны выводы относительно такого решения.

"Уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий – этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия, – отмечается в сообщении. – И президент, и Офис президента, и вся команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса".

Сегодня Окружным административным судом Киева было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований по отмене порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте такжеВ США призвали не медлить с избранием нового руководителя САПКак отмечают в суде, указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года ответчик - Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие оспариваемого Порядка. При этом, законодательно не был определен орган, которому бы такие полномочия передавались.

В суде напомнили, что дело рассматривалось по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины начиная с июня 2021 года.

Напомним, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора – руководителя САП. Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек.

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский отметил, что хочет, чтобы избрание нового руководителя САП произошло до конца этого года.

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Автор: Екатерина Гирнык