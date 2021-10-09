Они призвали отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек.

Евросоюз и США "очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками" в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине. В посольстве напомнили, что САП является решающим органом в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

"Призываем отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 9 октября должно было пройти заседание комиссии по избранию руководителя САП, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Как сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, на заседание не пришли трое членов, контролируемых Офисом президента. В офисе президента ситуацию пока не комментировали, передает Радио Свобода.

Ранее в США и ЕС заявляли, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прозрачности избрания руководителя САП.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на сайте Офиса президента было опубликовано совместное заявление по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, в котором говорилось о том, что Украина планирует немедленно избрать нового руководителя САП и принять законодательство для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро, а также обеспечить прозрачный и надежный процесс отбора его преемника.

Избрание главы САП

Конкурс по избранию главы САП был объявлен 25 января этого года после того, как ее руководитель Назар Холодницкий объявил об отставке 21 августа 2020 года.

Автор: Ирина Погорелая