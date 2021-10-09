Конкурс по отбору кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался в январе 2021 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений относительно задержки с проведением конкурса по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он написал в Twitter.

"Не услышал адекватных объяснений по поводу задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - подчеркнул он.

Ранее сегодня в Центре противодействия коррупции заявили о срыве конкурса по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По данным ЦПК, сегодня должен был состояться ключевой этап конкурса - кандидаты должны были сделать практическое задание. Дату комиссия определила заранее, все сделали много протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста. Однако члены конкурсной комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь не пришли.

ЕС и США выступили с жестким заявлением по этому поводу. Им очень не понравились "непонятные и неоправданные задержки" в избрании руководителя САП. Дипломаты призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

Конкурс по выбору кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек.

Деятельность САП в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Токарева