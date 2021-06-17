По словам Подоляка, вступление Украины в НАТО – это только про отношения Украины и государств-членов НАТО, "там нет России как стороны процесса".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что процесс вступления Украины в НАТО – это не тот вопрос, в котором у России может быть какая-то позиция, которую нужно предметно обсуждать в формате переговоров лидеров РФ и США.

Об этом Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«На мой взгляд, некорректно делать выводы о том, что на саммите якобы обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО. Это не тот вопрос, в котором у РФ может быть какая-то позиция, которую нужно предметно обсуждать в подобном двухстороннем формате», - сказал он.

По словам Подоляка, вступление Украины в НАТО – это только про отношения Украины и государств-членов НАТО, «там нет России как стороны процесса».

Что касается «Минских соглашений», то, по мнению Подоляка, позиция американской стороны соответствует интересам Украины.

Читайте такжеЗеленский считает, что Байден не будет договариваться с Путиным о Донбассе без Украины«Действительно нужно усилить дипломатию для выполнения «Минска». Возможно, даже для модернизации последовательности шагов. В свою очередь, господин Путин высказался о «Минске» так, что ясно – это именно российская сторона блокирует мирные инициативы, потому что заинтересована только в одном – в реализации политической части «Минска», - добавил советник.

«А часть по безопасности? А обязательства гуманитарного характера? Не бывает политики на войне. Поэтому логично сначала закончить боевые действия, обеспечить реальную тишину, освободить удерживаемых лиц, провести полную деоккупацию, а потом уже реализовать политические вещи, когда демократический процесс будет в полной безопасности. Именно так и будем усиливать дипломатию. Позволю себе высказаться даже резче. РФ устами своего президента впервые недвусмысленно заявила, что господин Порошенко обеспечил составление крайне выгодного России соглашения и РФ категорически не заинтересована в тех проукраинских изменениях к «Минску», на которых настаивает Владимир Зеленский», - резюмировал Подоляк.

Переговоры Байдена и Путина: детали

16 июня президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Джозефом Байденом заявил, что тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».

«По поводу вступления возможного Украины в НАТО -эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», - сказал Путин.

Кроме того, по словам Путина, он обсудил с Байденом вопрос выполнения Минских соглашений.

«Что касается Украины - эта тема поднималась, не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские соглашения», - отметил он.

В свою очередь Байден на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подтвердил непоколебимую поддержку США территориальной целостности Украины.

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Автор: Константин Гончаров