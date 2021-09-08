В частности, отмечается, что в этой истории показательна похвала материала российской ФСБ.

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на материал американского издания CNN касательно "вагнеровцев".

Как сообщил в комментарии УНИАН советник руководителя ОП Михаил Подоляк, "новизны или оригинальных данных в материале нет".

"После того, как этот материал CNN активно похвалил официальный представитель ФСБ, любые комментарии излишни. Сам по себе факт похвалы от ФСБ с последующей отработкой пропагандистской машинки РФ, безусловно, свидетельствует о том, что журналистов CNN просто "развели", дав историю, которая имеет чисто пропагандистский характер", - считает он.

Подоляк также отметил, что это произошло накануне встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 9 сентября.

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"Обратите внимание на скорость реакции представителя российской спецслужбы... Время - показательное, скорость реакции ФСБ – показательная, содержание материала, построенного на анонимных ...безответственных источниках, также показательное", - заявил советник руководителя ОП.

По мнению Подоляка, все это элементы демонстрируют, что "западные медиа представителям российских спецслужб и некоторым их друзьям в Украине очень легко разыграть в рамках российских спецопераций".

"Можно лишь сожалеть, что все это поддерживает "искусственное дыхание" для российской дезинформационной истории о "вагнеровцах", запущенной более года назад через пропагандистскую "Комсомольскую правду". Тем не менее, CNN или любая другая телекомпания имеет абсолютное право делать материалы со ссылкой исключительно на анонимные источники", - подытожил он.

Как известно, 8 сентября американское издание CNN обнародовало материал, в котором, в частности, говорится о том, что ЦРУ США помогало Украине подготовить спецоперацию по задержанию 33 "вагнеровцев".

Справка УНИАН. 29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины. В состав ВСК вошли 11 депутатов.

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Автор: Антонина Доломанжи