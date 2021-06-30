Менее трети граждан высказались против вступления Украины в Организации Североатлантического договора.

Большая часть граждан поддерживают вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.

В частности, 70,9% опрошенных ответили, что приняли бы участие в голосовании, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО. Еще 18,9% - не стали бы участвовать, а 10,2% - затруднились ответить.

По этим более половины опрошенных - 53,8% - проголосовали бы за вступление Украины в Альянс, 31% респондентов высказались бы против вступления и 15,2% - затруднились ответить.

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Больше всего респондентов, поддержавших вступление Украины в НАТО, проживают на западе страны - 77,2%, меньше всего на востоке - 33,2%.

Аналогично на западе меньше выступают против вступления государства в Альянс - 11,3%, а на востоке больше всего поддерживают не вступление - 50,4%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 тыс. 021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Исследование проводилось при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.

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Автор: Виталий Саенко