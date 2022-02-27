С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война в Украине не будет приостановлена на период возможных переговоров в Беларуси.

По словам Лукашенко, в Гомеле "все сидят и ждут" украинскую делегацию.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и заявил, что наша страна не готова к переговорам с Россией на их территории.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров с РФ.