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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война в Украине не будет приостановлена на период возможных переговоров в Беларуси.
По словам Лукашенко, в Гомеле "все сидят и ждут" украинскую делегацию.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и заявил, что наша страна не готова к переговорам с Россией на их территории.
Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров с РФ.