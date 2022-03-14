В Белгороде (РФ) размещен лагерь, в котором держат российских военных, отказывающихся воевать против Украины.

Оккупанты имеют существенные кадровые проблемы, а большое количество военнослужащих отказываются выполнять приказы командования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил офицер Центра оперативного информирования Минобороны Украины Леонид Матюхин.

"Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре, полевым базам и складам с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых им территориях Украины. Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели", - отметил он.

По данным МОУ, в очередной раз фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих вооруженных сил РФ выполнять приказы командования", - рассказал Матюхин.

По имеющейся информации, на территории РФ, в городе Белгород, размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.

"В лагере содержатся российские военные, которые после лечения выписаны из госпиталей и ожидают отправку в подразделения. Также в лагере удерживают военнослужащих вооруженных сил РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", - сообщил он.

По словам представителя Минобороны, в рядах вооруженных сил РФ есть "огромное количество военнослужащих", которые не хотят воевать против Вооруженных сил Украины, но они находятся в информационном вакууме, потому что не имеют телефонов, а всю информацию получают только от своих командиров.

"На востоке очередная партия заблудившихся на учениях прошла денацификацию на территории Донецкой области", - отметил Матюхин.

Так, украинские защитники изъяли документы военнослужащих 21-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии Центрального военного округа, 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии Южного округа, а также Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия из города Пенза.

"Присутствие последних в первых рядах атакующей пехоты российских фашистских сил говорит о том, что оккупанты имеют большие кадровые проблемы", - считает представитель МОУ.

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