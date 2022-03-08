К Порошенко, беседующему с журналистами, подошла группа мужчин с характерными для теробороны желтыми повязками.

Пятый президент Украины Петр Порошенко был прогнан местными жителями во время брифинга с места расчистки завалов в результате атаки россиян.

Видео с Порошенко опубликовал ряд Telegram-каналов.

Вероятнее всего, конфликт между политиком и тероборонцами случился 7 марта, когда пятый президент посещал Васильков Киевской области.

На официальном сайте канала лидера "ЕС" "Прямой" говорится, что в Василькове Порошенко на фоне разрушенных домов призвал международное сообщество закрыть небо над Украиной, чтобы уберечь мирные города от последующих бомбежек россиян.

Именно во время одного из эфирных включений к Порошенко, беседующему с журналистами, подошла группа мужчин с характерными для теробороны желтыми повязками и аккуратно попросила политика не пиариться.

"У нас военные дела… не политические. Мы поддержали все, учтите. Не мешайте", - обратились к Порошенко. Тот согласился и удалился вместе со СМИ.

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