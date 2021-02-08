Украинская сторона уже отреагировала на "официальный" аккаунт - в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

Популярная соцсеть Twitter дала "официальный" статус аккаунту Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму.

Соответствующая отметка в Twitter свидетельствует о "верификации" профиля.

Оккупанты завели страницу в соцсети в марте 2015 года. Украинская сторона уже отреагировала на "официальный" аккаунт - в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

Также на действия соцсети отреагировала первая заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

"В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить в так называемом МИД РФ в Крыму галочку проверки, в то время, как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым часть Украины", - отметила она.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Гоша Тихий уточнил УП, что отметка об "официальном" статусе МИДа России в Крыму появилась в Twitter ранее и Украина сейчас ведет борьбу, чтобы убрать статус "верифицированного" у ведомства оккупантов.

Читайте такжеУЗ отреагировала на "российский" Крым на своей карте

Оккупация Крыма Россией: события

В конце февраля - начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Евромайдана, оккупировали Крымский полуостров. Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", которое называло себя "самооборона Крыма".

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

Фактически же результаты "референдума" и явка на него были полностью сфальсифицированы российским руководством: так, согласно докладу Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, было подсчитано, что фактическая явка на референдуме в Крыму составила всего 30 процентов, среди которых только от 50 до 60% (в отличие от российских данных в 97%) выбрали вхождение в Россию.

В августе 2014 года "председатель" "Совета министров Республики Крым" Сергей Аксенов сказал, что инициатором оккупации Крыма был российский президент Владимир Путин. В марте 2019 года Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко