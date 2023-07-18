Украина выступает против гибридного трибунала, но его при таких условиях и быть не может.

Представители Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел рассказали о желаемых для Украины вариантах создания специального трибунала, который будет судить руководство России за преступление агрессии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время пресс-конференции, посвященной ходу создания Спецтрибунала.

Как отметил специальный посол МИД Украины Антон Кориневич, соответствующая работа началась еще в конце февраля 2022 года. "Необходимо обеспечить ответственность именно за преступление агрессии для того, чтобы мы говорили о наступлении полноценной всеобъемлющей системы ответственности за преступления россиян на территории Украины", - сказал он.

По словам Кориневича, в июле этого года был сделан "значительный шаг к тому, чтобы этот спецтрибунал в конце концов обязательно был создан".

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Представитель МИД отметил, что очень важным промежуточным результатом на пути к созданию Спецтрибунала является запуск в начале июля работы в Гааге Международного центра по уголовному преследованию за совершение преступления агрессии против Украины. "Сегодня, за эти почти 1,5 года мы имеем хороший уровень политической поддержки создания специального трибунала", - отметил он.

Кориневич отметил также создание "коалиции core group, которая на уровне юридических советников министерств иностранных дел обсуждает различные юридические, технические, политические вопросы относительно создания специального трибунала, относительно в целом обеспечения ответственности за совершение преступления агрессии против Украины".

Сейчас эта коалиция состоит из представителей 38 государств. В ее работе также участвуют несколько представителей международных организаций. "Работа по созданию специального трибунала продолжается постоянно. Она не прекращалась ни на день с конца февраля 2022 года", - сказал Кориневич.

На вопрос, какие обсуждаются модели создания Спецтрибунала, и какие из них оптимальны для Украины, он отметил, что Украине нужен эффективный судебный орган, который будет иметь признание со стороны международного сообщества.

"Самым идеальным путем создания любого трибунала является путь через Совет Безопасности ООН. В нашей ситуации он явно не реалистичен. Поскольку у нас есть те государства, которые являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил представитель МИД.

В то же время, пояснил он, существуют и другие варианты. "Первый - это создание специального трибунала на основе соглашения Украины с Организацией Объединенных Наций. Здесь не Генассамблея принимает решение ООН о создании - она не имеет таких полномочий по Уставу ООН. Здесь Генеральная Ассамблея поручает или призывает генерального секретаря в своей резолюции заключить соглашение с государством", - рассказал Кориневич.

Второй путь - это многосторонний международный договор, так называемая "нюрнбергская модель", когда договор заключается между государствами, которые соглашаются создать определенный судебный орган. "Третий формат - это создание интернационализированных судов. Это популярная сегодня форма. Их создано довольно много. Это форма, которая заключается в том, что судебный орган учреждается на основе Национальной судебной юрисдикции, но к нему добавляются существенные международные элементы", - сказал Кориневич.

При этом, рассказал он, нет единого набора этих международных элементов. Но это может быть, в частности привлечение международных прокуроров, следователей и судей, а также релокация дела в другое место, как правило - в Гаагу.

"Это три модели, которые больше всего сегодня обсуждаются. Мы ищем наиболее оптимальный путь, который позволит нам основать самый эффективный легитимный судебный орган", - отметил представитель МИД.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, говоря о варианте создания гибридного трибунала, за который выступают Соединенные Штаты Америки, отметил, что Украина против этого.

"Создание подобного гибридного трибунала как части украинской системы судоустройства потребует изменений в Конституцию, что в условиях правового режима военного положения невозможно", - пояснил он.

Кроме того, создание такого трибунала как части судебной системы Украины содержит высокий риск того, что юридическая оценка преступления агрессии сузится до уровня межгосударственного конфликта двух стран.

Также, добавил Смирнов, Украине не нужно решение трибунала "именем Украины", а нужно решение трибунала "именем цивилизованного мира".

По его словам, в целом вопрос гибридного трибунала "рассматриваться не будет", ведь "решать вопрос привлечения к ответственности за преступление агрессии, не учитывая мнение Украины, невозможно". "Украина - это страна, которая является собственно потерпевшей от преступления агрессии", - сказал он.

Так, подчеркнул представитель ОП, создаваемый трибунал должен быть максимально авторитетным, широким и легитимным с точки зрения международного права.

"Желательно было бы его создать через соответствующее решение Генассамблеи ООН. И как следствие этого решения - подписание международного договора с Украиной", - сказал Смирнов.

По его словам, Украина имеет еще "разные хитрости" относительно того, на какой компромисс выйти с международными партнерами. "Один из таких компромиссов ... мы рассматриваем возможность создания интернационализированного трибунала. Не в Украине, не как часть украинской судебной системы. В одной из мировых авторитетных юрисдикций, которая имеет вес с точки зрения международного права", - рассказал представитель ОП.

После, добавил он, нужно еще будет принять решение Генассамблеи ООН в поддержку создания этого трибунала.

"Такой сценарий тоже обсуждается. У нас следующая встреча в Гааге будет. И как раз там мы будем представлять плюсы и минусы, обсуждать с нашими партнерами и такую форму модели создания трибунала", - сообщил Смирнов.

По его словам, такая форма вызывает заинтересованность у тех международных партнеров Украины, которые "были против создания трибунала решением Генассамблеи ООН и настаивали на гибридной модели".

"Я очень надеюсь, что в течение двух запланированных следующих встреч core group мы сможем уже финализировать какую-то модель", - сказал представитель ОП.

Трибунал для РФ и Путина - главное

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России.

Вашингтон считает гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины, лучшим вариантом. В то же время в Эстонии убеждены, что любой гибридный трибунал позволит российской политической элите избежать наказания.

15 июля генеральный прокурор Украины Андрей Костин, говоря о создании специального трибунала, рассказал, что сейчас есть коалиция из более чем 35 стран, которые поддерживают необходимость создания такого трибунала. В то же время для того, чтобы трибунал был создан, нужно, например, международное соглашение, как это происходило в Нюрнберге.

"Это может быть соглашение между Украиной и генсекретарем ООН на основании резолюции Генассамблеи ООН... это может быть какой-то другой механизм, который будет абсолютно международным и который будет тем, что обеспечивает привлечение к ответственности именно высшего руководства РФ... это очень важно: международный трибунал и трибунал, который будет иметь юрисдикцию в отношении Путина и его ближайшего окружения", - пояснил генпрокурор.

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