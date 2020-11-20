По данным СМИ, украинская власть не контактирует с белорусскими оппозиционерами из-за их пророссийскости.

Официальный Киев не контактирует с Александром Лукашенко, однако и не планирует вводить против него санкции.

Об этом пишет журналист ZN.ua Владимир Кравченко. Причиной такого решения украинских властей он называет возможные ответные действия Лукашенко в сфере украинско-белорусских торгово-экономических отношений.

В то же время в Киеве также не намерены встречаться с нынешними белорусскими оппозиционерами из-за их пророссийскости.

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"Тихановская, Колесникова и другие занимают пророссийскую позицию по важным для нашей страны вопросам, касающимся адекватной оценки действий Российской Федерации в Украине. В Частности, Крыма. Мы не будем с ними контактировать", - сообщил изданию источник в Офисе президента.

Другие источники в ОП и МИД объясняют, что учитывая нынешние настроения оппозиционеров Беларуси, в случае прихода к власти их политика в отношении Украины не будет отличаться от той, которую проводит Лукашенко.

"И чего мы достигаем, развивая с ними контакты? Особенно если Лукашенко и дальше сохраняет власть?", - говорят чиновники.

Как пишет СМИ, эксперты выражают сомнения, что следующий президент Беларуси, который придет к власти с помощью России, будет более демократичным, чем Лукашенко.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина будет официально называть Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки. Они с разной интенсивностью продолжаются до сих пор.

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Автор: Юрий Годован