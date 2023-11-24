Защищающий украинского бизнесмена в суде Александр Лысак отмечает, что судебные слушания продемонстрировали невыполнимость залога, установленного для выхода из-под стражи.

Уменьшение залога для украинского бизнесмена Игоря Коломойского свидетельствует о том, что его размер является заведомо непомерным.

Такое мнение высказал адвокат Коломойского Александр Лысак на основании решения Киевского апелляционного суда, который в середине ноября частично удовлетворил жалобы адвокатов Игоря Коломойского и уменьшил размер залога на 891 млн грн - с 3 891 800 000 до 3 000 712 000 грн.

Соответствующим постановлением было отменено постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей Коломойского, хотя защита просила не применять такую строгую меру.

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С постановлением апелляционного суда от 16 ноября 2023 года не согласился судья-докладчик по делу, который выразил особое мнение. Он отметил, что детективами не приобщались к материалам дела документы об имущественном состоянии семейного положения Коломойского, другие данные о его личности, а следственным судьей не исследовались и не проверялись эти обстоятельства. Учитывая данные обстоятельства, размер залога в 3 000 712 000 гривень можно рассматривать, как заведомо непомерный и невыполнимый для внесения подозреваемым, что фактически приводит к безальтернативному содержанию Коломойского под стражей.

Ранее адвокат Лысак отмечал, что согласно практике Европейского суда по правам человека, в случае невнесения залога его размер можно расценивать как непомерный, вследствие чего суд должен может его уменьшить.

Коломойскому проходит обвиняемым по двум статьям: ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

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