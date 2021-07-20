Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию адвокатов подозреваемого в государственной измене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука по изменению меры пресечения.
Об этом говорится в сообщении суда.
Заседание о рассмотрении обжалования решения Печерского райсуда Киева относительно круглосуточного домашнего ареста Медведчука состоится сегодня, 20 июля, в 10:30.
В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи В.С. Юрдыга, В.П. Глиняный.
Читайте такжеСНБО вводит санкции против еще девяти украинцев из списка СШАСопровождение журналистов в зал судебного заседания будет осуществляться представителями пресс-службы суда.
9 июля суд оставил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.
Дело против Медведчука и казака: что известно
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".
12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
Казак находится за пределами Украины.
13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
21 мая Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.
7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования.
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