9 июля суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию адвокатов подозреваемого в государственной измене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука по изменению меры пресечения.

Об этом говорится в сообщении суда.

Заседание о рассмотрении обжалования решения Печерского райсуда Киева относительно круглосуточного домашнего ареста Медведчука состоится сегодня, 20 июля, в 10:30.

В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи В.С. Юрдыга, В.П. Глиняный.

Читайте такжеСНБО вводит санкции против еще девяти украинцев из списка СШАСопровождение журналистов в зал судебного заседания будет осуществляться представителями пресс-службы суда.

9 июля суд оставил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

Дело против Медведчука и казака: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

21 мая Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования.

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Автор: Яна Ставская