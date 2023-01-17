Установлено, что бывший президент совместно с другими высокопоставленными чиновниками организовал применение оружия и военной техники для разгона демонстрантов.

Суд предоставил разрешение на арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о расстреле митингующих Майдан

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В частности, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины.

Отмечается, что разрешение на арест экс-президента было предоставлено в уголовном производстве по обстоятельствам организации им с 18-20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

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"Расследованием установлено, что бывший президент Украины совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и другими высокопоставленными должностными лицами правоохранительных органов без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева.

"В том числе, к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен материальный ущерб на сумму более 16 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве завершено по специальной процедуре - in absentia. Сейчас стороны знакомятся с материалами производства.

Дело о расстреле майдановцев

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Фигурантами дела стали девять бывших топ-чиновников. В рамках уголовного дела расследовали 1019 эпизодов преступных действий.

Следствие установило, что Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко, экс-руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.

В феврале 2022 года ГБР завершило расследование в отношении экс-руководства МВД Украины по делу незаконной поставки гранат из России. Следствие установило, что в январе 2014 года экс-чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты.

Эти специальные средства использовали против участников акций протеста правоохранители, превышая при этом служебные полномочия. В результате пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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