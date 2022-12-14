Решение принимали трое судей по иску Минюста.

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича, удовлетворив иск Министерства юстиции.

Как сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook и "Центр противодействия коррупции" в Telegram, ВАКС взыскал:

Межигорье, в частности знаменитую Хонку;

гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

квартиру на Оболонской набережной;

паркоместа;

31 млн грн и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах;

100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";

537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушки 19 века).

Решение приняли судьи Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Как отметили в ГПК, большинство активов удалось конфисковать благодаря качественной работе детективов НАБУ в рамках уголовного производства в отношении Межигорья.

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Расследование дела по "Межигорью"

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. С момента бегства экс-президента и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019 года дело расследовала ГПУ. В декабре 2021 года детективы завершили расследование дела.

Кроме того, по материалам НАБУ и САП, собранным во время расследования, Министерство юстиции подало иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента, в том числе и резиденции. Этот механизм конфискации стал возможным благодаря закону Украины "о санкциях", который применяется только во время действия военного положения к лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины. Сейчас идет судебное разбирательство.

4 ноября пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Высший антикоррупционный суд ограничил защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына сроки ознакомления с материалами дела о завладении резиденцией "Межигорье" до 5 декабря.

Согласно данным САП, убытки, нанесенные государству, превышают 540 млн грн.

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