Судья постановил привлечь к делу адвоката из Центра предоставления бесплатной вторичной помощи.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича не явились на заседание суда по рассмотрению вопроса об осуществлении специального предварительного расследования в отношении их подзащитного по делу об организации массовых убийств во время Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Печерский райсуд Киева должен был рассмотреть соответствующее ходатайство следователя Государственного бюро расследований.

Однако выяснилось, что на заседание не явились защитники Януковича.

Прокуроры по делу обратились в суд признать неявку адвокатов не имеющей уважительных причин. Суд с этим согласился.

Кроме того, суд постановил на следующее заседание назначить Януковичу бесплатного адвоката из Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Следующее заседание назначено на 15:30 9 февраля.

Напомним, в конце 2020 года Киевский апелляционный суд вернул в Печерский райсуд постановление, в котором Печерский райсуд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане. Тогда апелляционная инстанция указала, что решение Печерского райсуда недостаточно обосновано.

Дело Януковича: что нужно знать

После побега из Украины в феврале 2014 года Янукович проживает в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе.

Прокуроры просили суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. От обжалования приговора прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным и принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.

В уголовном деле о массовых убийствах на Майдане также фигурируют бывшие министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие высокопоставленные лица.

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Автор: Дмитрий Хилюк