Глава МИД допускает, что Россия через несколько недель будет готова напасть на Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает ни одного сценария дальнейшего развития событий на фоне стягивания Россией войск к границе Украины.

Читайте такжеВ Евросоюзе видят риск обострения на границах Украины - БоррельКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга для иностранных медиа.

"Многие правительства и медиа во всем мире сейчас задаются вопросом, чего Путин стремится достичь с его обострением напряженности", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что в Украине со времени вторжения России в 2014 году, незаконной оккупации Крыма и захвата отдельных районов в Донецкой и Луганской областях усвоили один урок.

"Это урок о том, что можно ожидать чего угодно от российского руководства, даже если мы говорим казалось бы о решениях, которые лишены здравого смысла. Никто не мог предвидеть до 2014 года, что Россия будет первой страной со времени Второй мировой войны, которая попытается аннексировать у соседнего суверенного государства, но она это сделала. Российское военное наращивание, которое происходит сейчас, является еще более массовым, чем в 2014 году, что означает, что мы не можем исключать ни одного сценария. мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новый этап агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут уже готовы сделать это через несколько недель", - сказал Кулеба.

"Я хочу быть четким, мы не пытаемся сказать, что мы знаем дату и время, когда Россия пересечет линию фронта или спровоцирует новую волну обострения на месте, но мы отчетливо видим стратегическую подготовку Российской Федерации, военную подготовку", - сказал Кулеба.

По его словам, теперь все зависит от Украины и всех стран, которые отстаивают уважение к международному праву и суверенитету в Европе, чтобы демотивировать Путина от дальнейших агрессивных шагов.

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Автор: Виталий Саенко