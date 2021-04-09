Президент Владимир Путин посетит французского главу Эмманюэля Макрона в Париже, вероятнее всего, в конце следующей недели.
Об этом в комментарии Kyiv Post заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
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"Основная цель визита – встретиться с Макроном "один на один", - уточнил дипломат.
Издание пишет, что разговор глав государств может касаться стягивания российских войск к границе с Украиной, а также динамики проведения реформ Киевом, в частности реформирования судебной системы.
Франция обеспокоена действиями России. Этьен де Понсен констатировал, что российское подкрепление "начительно отличается от того, что мы наблюдали в прошлые годы".
В интервью LB заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял о запланированной трехсторонней встрече с лидерами "нормандской группы" Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. От полноценного формата "нормандского саммита" Кремль на фоне эскалации на Донбассе отказался.
Франция и Германия являются странами-посредниками в "нормандском" процессе, пытаясь положить конец 7-летней войне России против Украины, в результате которой Кремль контролирует 7% территории Украины – Крым и часть Донбасса. В результате конфликта погибли 13 тысяч человек и еще 1,5 миллиона стали перемещенными лицами.
Однако лидеров двух государств ЕС Макрон и Меркель раскритиковали за обсуждение 30 марта с Путиным ситуации на Украине без участия Зеленского. Критики отмечают, что трехсторонние переговоры подорвали репутацию Украины и даже ЕС.
Позже Франция и Германия спровоцировали еще один скандал, выступив с призывом к обеим сторонам "ослабить эскалацию боевых действий на Донбассе" – так, будто территория Украины не пострадала от нападения России.
Американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал это заявление "одним из самых жалких". Он отметил, что приравнивать защиту Украины к агрессии Кремля "отвратительно".
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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