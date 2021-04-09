Франция обеспокоена действиями России.

Президент Владимир Путин посетит французского главу Эмманюэля Макрона в Париже, вероятнее всего, в конце следующей недели.

Об этом в комментарии Kyiv Post заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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"Основная цель визита – встретиться с Макроном "один на один", - уточнил дипломат.

Издание пишет, что разговор глав государств может касаться стягивания российских войск к границе с Украиной, а также динамики проведения реформ Киевом, в частности реформирования судебной системы.

Франция обеспокоена действиями России. Этьен де Понсен констатировал, что российское подкрепление "начительно отличается от того, что мы наблюдали в прошлые годы".

В интервью LB заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял о запланированной трехсторонней встрече с лидерами "нормандской группы" Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. От полноценного формата "нормандского саммита" Кремль на фоне эскалации на Донбассе отказался.

Франция и Германия являются странами-посредниками в "нормандском" процессе, пытаясь положить конец 7-летней войне России против Украины, в результате которой Кремль контролирует 7% территории Украины – Крым и часть Донбасса. В результате конфликта погибли 13 тысяч человек и еще 1,5 миллиона стали перемещенными лицами.

Однако лидеров двух государств ЕС Макрон и Меркель раскритиковали за обсуждение 30 марта с Путиным ситуации на Украине без участия Зеленского. Критики отмечают, что трехсторонние переговоры подорвали репутацию Украины и даже ЕС.

Позже Франция и Германия спровоцировали еще один скандал, выступив с призывом к обеим сторонам "ослабить эскалацию боевых действий на Донбассе" – так, будто территория Украины не пострадала от нападения России.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал это заявление "одним из самых жалких". Он отметил, что приравнивать защиту Украины к агрессии Кремля "отвратительно".

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская