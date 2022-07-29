В настоящее время русская армия "действует примерно на 40–50% боеспособности".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российские войска в Украине находятся в "очень сложном положении", добавив, что стратегия президента России Владимира Путина сродни прогону его войск через мясорубку.

Об этом он рассказал в эфире BBC Today.

Уоллес отметил, что "по любым критериям Россия находится в положении, когда она не достигла своих основных целей. Это привело к огромным потерям и жертвам".

По его мнению, Россия "определенно не в состоянии оккупировать страну. Они могут продолжать убивать без разбора и разрушать на ходу, но это не победа".

"Путин не изменил своего желания оккупировать всю Украину, взять Киев и Одессу, но его армия фактически парализована огромными потерями. Более 25 тысяч погибших. Может быть, в два раза больше раненых", - сказал британский министр.

Он сравнил нынешнюю тактику России с Первой мировой войной, сказав: "Когда я говорю о мясорубке, что они и делают, это то, что они прибегают к своего рода советской тактике, когда массивная российская мясорубка движется очень медленно на несколько метров (не миль!) в сутки, в некоторых местах.

Глава МО Британии обратил внимание, что в эту мясорубку Путин обычно бросает представителей нацменьшинств из беднейших районов России, "очень мало заботясь о результате".

В настоящее время русская армия "действует примерно на 40–50% боеспособности".

Уоллес сказал, что украинские атаки на мосты, которые, по-видимому, повлияли на возможность пополнения запасов войск в Херсоне к северу от реки Днепр, поставили врага "в очень трудное положение" и принудили русских "к оборонительной позиции" на юге.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили медленное наступление на Донбассе.

За последние сутки ВСУ отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось.

Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

По мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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