По словам Столтенберга, союзники по НАТО имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что союзники по Альянсу способны продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.

Об этом пишет Politico. Столтенберг подчеркнул, что война в Украине будет долговременной.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.

"Мы должны поставлять современное вооружение, тяжелое вооружение, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должно играть определенную роль в оказании поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала боевиков на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее состоялась встреча Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемая Соединенными Штатами Америки. На этом заседании обсуждены срочные потребности Украины в вооружении.

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