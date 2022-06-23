Канцлер Германии отметил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды долларов

Лидеры стран "Большой семерки" в ходе саммита обсудят "план Маршалла" для Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что понадобятся миллиарды для восстановления Украины.

Об этом пишет Associated Press.

По словам немецкого канцлера, восстановление Украины станет задачей ни одного, а нескольких поколений европейцев. При этом он указал, что для восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов.

В то же время Шольц указал, что для реализации плана необходима консолидация стран Европы и других доноров. Он убежден, что решающее значение имеет структура этого плана.

Также канцлер Германии рассказал, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен созовут конференцию экспертов по восстановлению Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

13 апреля президент Латвии Эгилс Левитс выступил за предоставление Украине чего-то подобного на "план Маршалла" для восстановления страны. Похожий тезис озвучил президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде 22 мая.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 603 населенных пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: