Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс сохраняет бдительность и внимательно следит за развитием ситуации.

Угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом. Любые дальнейшие агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

"Мы видим, что уже второй раз в этом году Россия массирует тысячи войск на украинской границе. Это включает в себя военную технику, такую как танки, артиллерия и беспилотники, а также наземные войска. Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", - заявил Столтенберг.

По его словам, Альянс сохраняет бдительность и внимательно следит за ситуацией.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии", - заявил он.

Столтенберг сказал, что союзники ясно дали понять, что любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия.

"Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог становится еще более важным", - подчеркнул генсек НАТО.

Скопление российских войск на границе с Украиной

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Ирина Погорелая