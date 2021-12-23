Генсек уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину из-за взыскания войск к украинской границе. В частности, он призвал Путина использовать праздники для отвода войск.

Об этом информирует DW со ссылкой на интервью Столтенберга немецкому агентству DPA.

По словам Столтенберга, Россия может обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех, особенно для Украины.

Генсек Альянса напомнил, что сейчас вблизи границ Украины Россия собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники. Речь идет о десятках тысяч военных. Нет никаких признаков отвода войск.

Читайте такжеСтефанишина рассказала о приоритетах взаимодействия Украины с НАТО на 2022 годВ то же время Столтенберг не ответил, подозревает ли он, что перемещение войск было попыткой России прежде всего требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности.

Кроме того, генсек уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса.

"Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск", - сказал он.

При этом Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом требования Кремля относительно дополнительных гарантий безопасности от НАТО, отрицая при этом идею, что НАТО, например, может не принять в свои ряды Украину.

"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы относительно основных принципов. Мы не можем поставить под сомнение право НАТО защищать и защищать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", - сказал он.