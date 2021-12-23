Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину из-за взыскания войск к украинской границе. В частности, он призвал Путина использовать праздники для отвода войск.
Об этом информирует DW со ссылкой на интервью Столтенберга немецкому агентству DPA.
По словам Столтенберга, Россия может обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех, особенно для Украины.
Генсек Альянса напомнил, что сейчас вблизи границ Украины Россия собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники. Речь идет о десятках тысяч военных. Нет никаких признаков отвода войск.
Читайте такжеСтефанишина рассказала о приоритетах взаимодействия Украины с НАТО на 2022 годВ то же время Столтенберг не ответил, подозревает ли он, что перемещение войск было попыткой России прежде всего требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности.
Кроме того, генсек уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса.
"Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск", - сказал он.
При этом Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом требования Кремля относительно дополнительных гарантий безопасности от НАТО, отрицая при этом идею, что НАТО, например, может не принять в свои ряды Украину.
"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы относительно основных принципов. Мы не можем поставить под сомнение право НАТО защищать и защищать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины.
Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
Россия против движения Украины в НАТО
Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантия невступления Украины.
Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянс.
В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.
Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.