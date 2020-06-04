"Стену" на границе между Украиной и РФ построили лишь на 40% (документ)

Проект "Стена" строится с 2015 года в качестве комплекса защиты от агрессии Российской Федерации.

Госпогранслужба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и РФ на 40 %.

Об этом говорится в документах-ответах пограничников на запросы аналитиков StateWatch.

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Отмечается, что финансирование проекта "Стена" осуществляется согласно бюджетной программе "Меры по инженерно-техническому обустройству границы" Государственной пограничной службы. Это ведомство подконтрольно МВД, которое возглавляет Арсен Аваков.

Программой предусмотрено выделение 400 млн грн в 2020 году, из которых по состоянию на 1 июня было потрачено 53 млн грн.

Проект "Стена" строится с 2015 года в качестве комплекса защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн.

Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже перенесен на 2021 год.

По состоянию на сейчас в Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и увеличением стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и его завершения в 2025 году. Проект соответствующего распоряжения уже был подан на рассмотрение Кабмина.

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