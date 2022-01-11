В ответ на курьез спикер парламента опубликовал клип на песню группы "Чайф".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на курьезный случай, который произошел в эфире парламентского телеканала Рада.

Так, в эфире телеканала случайно показали фото Стефанчука с сообщением "Внезапно умер". Сам Стефанчук с юмором ответил журналистам на своей странице в Facebook.

Спикер парламента опубликовал клип на песню группы "Чайф" под названием "Не спеши нас хоронить" и отметил, что посвящает пост телеканалу "Рада".

В комментариях поддержали шутку спикера. "Чувство юмора подтверждает, что жив:) и слава Богу:)", "Суперовая реакция!!!", "Руслан Алексеевич, уровень...",- пишут пользователи.

Читайте такжеПорошенко ворвался в прямой эфир канала "Рада": произошла перепалка со "слугой народа" (видео)Напомним, что во время курьезного инцидента канал транслировал сообщение Стефанчука о смерти Сассоли: "Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искреннее соболезнование родным, близким и всем друзьям. Вечная память".

При этом вместо фото председателя Европарламента показали фото Стефанчука. В кадре надпись "Внезапно умер" оказалась прямо под фото спикера украинского парламента.

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