Руслан Стефанчук отметил, что Украина не может принять российский сценарий минских договоренностей

Невозможно проводить честные выборы на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, не получив контроль над этой территорией.

Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук заявил в эфире программы "Право на власть ".

"Эти территории являются украинскими, мы готовим в ВР заявление, которое будет основываться на признании этих территорий (украинскими, - УНИАН) ООН. Оно может быть проголосовано даже завтра. Наш путь в НАТО и на удержание территориальной целостности не может зависеть от чьих-то прихотей...",- отметил политик.

При этом он указал, что Украина не может принять российский сценарий минских договоренностей.

"Мы можем говорить о безопасности и она должна быть обеспечена. Но нельзя проводить честные выборы, не получив контроль над территорией", - подчеркнул Стефанчук

Признание РФ "ЛНР" и "ДНР" - что известно

В январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если это решение будет принято, это будет означать де-юре выход России из Минских договоренностей.

Сегодня, 14 февраля, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте Украины готовится проект постановления, которая еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНВ" и "ДНР" составной частью территориальной целостности Украины".

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