Решение РФ признать "ЛДНР" независимыми вызовет непонимание всего мира, считает спикер парламента.

В парламенте готовится проект постановления о подтверждении принадлежности территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР" к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

Говоря о возможном голосовании в Государственной думе о признании ОРДЛО так называемыми "ЛНР" и "ДНР", Стефанчук отметил, что это "не первое и не последнее решение, которое вызовет непонимание всего мира".

Стефанчук рассказал, что в парламенте Украины готовится проект постановления, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" как составной части территориальной целостности Украины.

Он добавил: "Это постановление готовится, и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано".

Признание Россией "ЛДНР": что известно

Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, в котором призвала его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проект документа, но вскоре добавили, что не будут комментировать его до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР".

В МИД Украины отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми, назвав такую инициативу "частью расшатывания".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если это решение будет принято, это будет означать де-юре выход России из Минских договоренностей.

Впоследствии партия Путина предложила официально поставлять оружие боевикам "ЛДНР".

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