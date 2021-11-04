Кандидат в нардепы включен в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 140.

Вместо Ирины Верещук, которую назначили на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в Верховную Раду должен зайти Сергей Кострийчук.

Об этом свидетельствуют данные из сайта Центризбиркома.

Так, Кострийчук включен в избирательный список "Слуги народа" под номером 140.

Согласно документам, которые он подавал в ЦИК, кандидат в нардепы родился 7 июня 1985 года, временно не работает, беспартийный и проживает в пгт Теплик Тепликского района Винницкой области.

Читайте такжеСъезд "Слуги народа" в ноябре: Корниенко назвал вероятные даты и рассказал о служебном расследованииНапомним, 4 ноября Верховная Рада назначила Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и досрочно прекратила полномочия Верещук как народного депутата.

Верещук с начала сентября до середины ноября 2019 года была представительницей Кабмина в парламенте. В 2020-м участвовала в выборах мэра Киева, но проиграла нынешнему главе города Виталию Кличко.

Ранее – с 2010 до 2015 года была мэром города Рава-Русская Львовской области.

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Автор: Антонина Доломанжи