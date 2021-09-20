Ранее этот комитет возглавлял нынешний глава МВД Монастырский.

Фракция "Слуга народа" будет предлагать народного депутата Сергея Ионушаса на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" сообщил ее глава Давид Арахамия.

Он рассказал, что этот вопрос Верховная Рада может рассмотреть уже завтра или послезавтра.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк