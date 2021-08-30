Возглавить комитет может один из нынешних заместителей председателя.

Назначение нового председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастырского может состояться уже в начале сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Говоря о необходимости назначения нового главы комитета, она отметила: "Я думаю, мы не будем с этим затягивать. И возможно, в первую пленарную неделю работы в сентябре уже будет назначен этот глава. И нормальная будет работа между министерством и комитетом".

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На вопрос, кто может возглавить комитет, Кравчук отметила, что это "хороший специалист, он сейчас работает заместителем". Также депутат добавила, что это представитель фракции "СН".

Как отмечается на странице комитета на сайте ВР, заместителями председателя, которые представляют "СН", являются Сергей Ионушас, Максим Павлюк и Галина Михайлюк.

Назначение Монастырского

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Автор: Таня Поляковская