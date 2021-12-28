Средства направят на безопасность северной и восточной границ Украины и другие потребности ГПСУ.

Соединенные Штаты Америки выделили Украине почти 25 млн долларов международной технической помощи. Средства направили Государственной пограничной службе Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В частности, ГПСУ зарегистрировала проект международной технической помощи объемом 20 миллионов долларов. Средства направят на безопасность северной и восточной границ Украины.

Читайте такжеЗеленский попросил международной помощи для восстановления инфраструктуры ДонбассаПроект начнется уже в январе. Его будут реализовывать в течение года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:

современные средства видеофиксации;

беспилотные комплексы;

индивидуальная защита пограничников;

обеспечение их расположения в полевых условиях;

усиление транспортом и средствами связи.

Ожидается, что все это получат пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Кроме того, на днях также зарегистрирован еще один проект. Им партнеры помогут Украине в развитии инфраструктуры границы. Речь идет о наращивании возможностей ведомства элементами, используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования - 4,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предложили президенту Джо Байдену стратегию сдерживания Российской Федерации.

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