Документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов военной помощи для ВСУ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет на 2022 год.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Объем бюджета составляет 770 миллиардов долларов.

"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МИД прокомментировали вероятность нападения России с Азовского моряОн включает повышение зарплаты военным на 2,7%, увеличение закупок самолетов и кораблей для ВМС, а также стратегии противостояния геополитическим угрозам, которые, в частности, исходят от России и Китая, пишет Голос Америки.

Также документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предложили президенту Джо Байдену стратегию сдерживания Российской Федерации.

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