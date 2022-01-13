Россия хочет добиться, чтобы Украина никогда не смогла присоединиться к НАТО.

Выполнение Минских соглашений Украиной нужно России для того, чтобы оккупированные территории Донбасса смогли влиять на внешнюю политику Киева в вопросе членства в НАТО.

Об этом сообщил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, пишет "Украина 24".

"Заместитель министра иностранных дел РФ озвучил, что если Украина не отказывается от вступления в НАТО, то она должна стопроцентно обеспечить выполнение Минских соглашений. Они (россияне - ред.) вернулись к тому тезису, который они пропагандировали и ранее - стопроцентное исполнение. Это означает внедрение в тело Украины тех территорий, которые де-факто могут влиять на внешнеполитический выбор Украины. Есть такая русская поговорка - "как не мытьем, так катаньем". Де-факто они будут пробовать реализовать свою линию о том, что Украина никогда не может присоединиться к НАТО", - отметил Шлинчак.

По его словам, проект санкций США предусматривает, что в случае российского вторжения мир узнает о тайных активах Путина и его окружения.

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"Относительно санкций. СМИ уже опубликовали сообщения о личностных санкциях в отношении Владимира Путина. Они могут быть более действенными, чем, например, секторальные санкции. Там есть нюансы. Потому что, действительно, в случае вторжения (РФ в Украину - ред.), США 180 дней будут готовить отчет о собственных доходах Путина, будут делать большую презентацию. Я думаю, что эта информация для Путина является наиболее опасной. Потому что когда речь идет о каких-то личных вещах, то воспринимается гораздо сильнее. Я думаю, что здесь Штаты играют в психологическую историю", - сказал Шлинчак.

Эксперт также упомянул о ситуации с восприятием в США запуска газопровода "Северный поток -2".

"Вторая история - по "Северному потоку-2". Если я не ошибаюсь, сегодня будет вынесен один из проектов в Сенат США. Там республиканец является автором этого законопроекта. Но нет голосов за то, чтобы на "Северный поток-2" были наложены санкции. Есть еще один параллельный законопроект, который подготовлен демократами. И учитывая, что существует два параллельных законопроекта, ни один из них не сможет набрать сейчас нужного количества голосов. Мы надеемся, что украинская дипломатия будет работать в этом направлении", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений, которые Россия не выполняет. Лавров в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы можно урегулировать путем прямого диалога Киева и пророссийских боевиков.

Логика Минских соглашений заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия сознательно разрушает Минские договоренности через раздачу паспортов жителям Донбасса.

В МИД также считают признание Россией товарных "сертификатов" ОРДЛО грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Украинские дипломаты заявляют, что признание "сертификатов" демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в российское пространство.

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