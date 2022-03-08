В ближайшие годы вступление в НАТО невозможно и поддержки от Альянса сегодня нет, акцентируют в партии.

Партия "Слуга народа" выступила с официальным заявлением относительно гарантий безопасности для Украины и требований РФ о признании "ЛДНР".

Как отмечают в партии, НАТО не готов принимать Украину "в течение ближайших не менее 15 лет, и четко об этом говорит".

"У нас сейчас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств", - подчеркивают в партии.

Представители политсилы также акцентируют, что, поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, Украине нужен конкретный договор, который сможет гарантировать полную безопасность на это время. Гарантами могут стать США, Турция и другие страны.

"Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины. Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" также акцентируют, что в сегодняшних условиях это требование звучит абсурдно. Но там убеждены: наши Вооруженные Силы отобьются от врага, и надо будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины.

"Тогда будет важным, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - подчеркнули в партии.

Также в политсиле отмечают, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов, не будет отказываться от своих территорий и не будет признавать "ЛДНР" и оккупацию Крыма.

"Но нам надо будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства", - отметили в "Слуге народа".

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