Переговоры хотят как можно быстрее завершить и передать документ на подписание, рассказала Стефанишина.

Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых. Об этом написала сегодня в сети Х вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению по ископаемым. Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы", - говорится в ее заметке.

Стефанишина добавила, переговоры хотят как можно быстрее завершить и передать документ на подписание.

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"Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед", - отметила она.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался сразу подписывать соглашение о полезных ископаемых с США, объяснив, что этот договор является неравноценным в том виде, в котором он предложен американской стороной. Он также отметил, что соглашение о полезных ископаемых должно стать частью гарантий безопасности для Украины. Зеленский пояснил, что об этом должно быть написано в соглашении.

Впоследствии стало известно, что украинская команда отправляется на переговоры по окончательному варианту соглашения об ископаемых.

Вчера, 23 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых с США продолжаются и разговор является конструктивным.

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