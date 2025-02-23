Президент подчеркнул, что в документе не были указаны конкретные гарантии безопасности для Украины.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США является неравноценным в том виде, в котором оно находится сейчас. Именно поэтому наша страна не может подписать его.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Говоря об этом соглашении... Все началось с нашего Плана победы, в котором мы считаем, что Россия захватывает наши территории и мы должны все это защитить от оккупационных войск Российской Федерации, а также их союзников из Северной Кореи и Ирана... Соглашение, что это все нужно защитить и нам нужны гарантии безопасности для Украины. И Украина говорит: "Окей, дайте нам гарантии безопасности". Это неотъемлемая часть диалога насчет этого соглашения, и мы готовы. Нас спрашивают: "А на что вы готовы?". Мы отвечаем: "Давайте говорить, вот вам доступ, давайте к минералам, давайте говорить про добычу, давайте говорить про нефть, давайте говорить про газ. Вы добываете, а мы делимся. У вас есть приоритет, вы номер один, но сделайте все, чтобы остановить врага и восстановить справедливость для нас, закончите эту войну. Остановите Путина". Вот приблизительно такая история", - сказал президент.

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Зеленский поделился, что с США обсуждались пакеты помощи, которые могли бы помочь защитить Украину от врага.

"Туда еще входили пакет сдерживания, оружие, ПВО и т.д. Я хочу подчеркнуть, что это было комплексное предложение, потому что нам нужны гарантии безопасности, среди которых усиление украинской армии и укомплектование наших военных. Все это очень нужно... 100% - защита неба над Украиной", - подчеркнул он.

По словам президента, США не давали никаких конкретных гарантий безопасности, предлагая подписать соглашение о полезных ископаемых. По его словам, без них нет смысла подписывать документ.

"Говоря о гарантиях безопасности... Мы получили первое соглашение, в котором не было гарантий безопасности. В этом нет никакого скандала, просто оно не отвечало запросу. Вопрос в том, чтобы делить все 50 на 50. Примерно так выглядело первое соглашение. Я сказал, что не пойду на это и не дам министрам это подписать. Были встречи с министрами финансов, с премьер-министром Украины. Было много разных встреч. Это просто невозможно. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди. Даже если бы стоял вопрос в том, чтобы делить все 50 на 50 то, что оккупированно, а мы вам помогаем восстановить это - это предметный разговор. Я не знаю про эти проценты, но зато ясно, что вы даете. Поэтому сначала было непонятно это соглашение", - рассказал Зеленский.

Сделка о полезных ископаемых между Украиной и США - важные новости

Ранее в Bloomberg сообщали, что Украина отказалась от создания фонда на $500 млрд по ископаемым. Собеседник агентства отметил, что всего были две причины этого решения украинских властей.

Кроме того, СМИ писали, что второй вариант соглашения о полезных ископаемых оказался жестче предыдущего. Отмечается, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью.

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