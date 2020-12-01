На заседании будет решено, что дальше делать для наступления мира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о подготовке специального заседания СНБО по Донбассу.

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Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что заседание СНБО по Донбассу готовится, но четко не сказал, будет ли на нем приниматься план "Б" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем, - в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение", - сказал Данилов.

При этом у него уточнили относительно конкретной темы этого заседания СНБО.

"Оценка ситуации в Донецкой и Луганской области, и что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир",- отметил секретарь СНБО.

По его словам, заседание состоится "в привязке к тому, что надо принимать те или иные управленческие решения". "Решение Совета национальной безопасности и обороны - это управленческие решения, которые инсталлируются указом президента, и они должны дальше быть обязательными для всех, для выполнения", - сказал Данилов.

Сценарии реинтеграции Донбасса

28 ноября 2019 года Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

7 декабря того же года СНБО на закрытом заседании утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса. Тогда секретарь СНБО не раскрыл детали, что это за сценарий и каковы его условия, ссылаясь на закрытый режим заседания. "Сценарий реинтеграции касается возвращения оккупированных территорий в Украину", – сказал он. По словам Данилова, сценарии имеют свои "производные". А окончательный результат будет зависеть от условий, достигнутых на "нормандском саммите".

9 декабря 2019 года в Париже состоялось последнее заседание лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ в "нормандском формате".

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Автор: Виталий Саенко