Совет институциональных реформ предложил Кабмину доработать программу экономического восстановления Украины

Совет институциональных реформ направил в Кабинет министров Украины обращение, в котором предложил ряд инициатив для доработки «Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19» «Экономическое восстановление».

В конце мая правительство утвердило программу, которая предусматривает дерегуляцию экономики, ее модернизацию и развитие, улучшение доступа бизнеса к финансам и рынкам, а также к инфраструктуре. Целью этого является восстановление отечественной экономики, которая в 2020 году может снизиться на 3,5% ВВП (прогноз Всемирного банка) или даже на 7,7% (прогноз МВФ).

В Совете институциональных реформ считают, что программе правительства не хватает конкретики, но плюсом является то, что она имеет статус «с последующей доработкой». Именно поэтому эксперты общественной организации предложили усилить стратегический документ конкретными решениями и механизмами их исполнения.

Эксперты убеждены, что во время экономического кризиса Кабмин должен значительно упростить правила налоговой отчетности для бизнеса. Поэтому в обращении акцентируют внимание на необходимость отредактировать в пользу предпринимателей пункты п. 2.1.1 и п. 2.1.3 приложения РИ декларации по налогу на прибыль Налогового Кодекса Украины.

Также предлагается в течение 5 лет снизить ставку НДС с 20% до 15%. Это позволит снизить цены на товары и услуги, стимулировать внутреннее производство и оборотный капитал предпринимателей, будет способствовать выведению из тени капиталов. В то же время поэтапность уменьшения налога минимизирует бюджетные потери.

Блок предложений посвящен созданию системы прозрачного администрирования НДС (с минимизированным влиянием человеческого фактора), применению некогда успешной практики «налогового компромисса» и внедрению налоговой амнистии. Эксперты уверены: в критической экономической ситуации было бы целесообразно разрешить теневому бизнесу легализовать свой капитал. Например, путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) без отчетности о происхождении потраченных на это средств.

Отдельный блок инициатив касается налоговых льгот и доступных кредитов для предпринимателей, моратория на налоговые проверки и автоматического продления действия разрешительных документов, в частности, для физических лиц-предпринимателей. Авторы обращения напоминают о том, в каком трудном положении сейчас оказался малый бизнес и предлагают освободить от уплаты ЕСВ «за себя» так называемые «спящие», не работающие, ФЛП и не требовать платить этот взнос работающих предпринимателей, обеспечивших создание новых рабочих мест.

По мнению специалистов, следует также увеличить предельный лимит дохода для ФЛП I-III групп в привязке к показателям девальвации национальной валюты, временно освободить малый бизнес от уплаты налога на недвижимое имущество, позволить всем предпринимателям участвовать в государственной программе льготных кредитов 5-7-9%, ввести временный мораторий на плановые налоговые проверки и автоматически продлить для предпринимателей действие лицензий и разрешений.

Эксперты Совета институциональных реформ выступают за создание единого налогового органа на базе действующих Налоговой и Таможенной служб, Службы финансового мониторинга, Службы финансового аудита и Службы финансовых расследований. Такой орган мог бы контролировать уплату налогов, пошлин, других платежей, следить за использованием бюджетных средств и расследовать финансовые преступления. В общественной организации уверены: и государство, и бизнес выиграют, если это будет объединенная структура с прозрачными и понятными процессами, которая будет опираться на общую информационно-аналитическую базу, избавится от дублирующих функций и оптимизирует расходы на содержание. В частности, бизнес будет чувствовать себя значительно свободнее и сможет интенсивно развиваться.

«Надеемся, что наши предложения будут рассмотрены и отражены в предложенной правительством программе восстановления экономики. И после доработки этот документ станет настоящим двигателем устойчивого экономического развития Украины», - подчеркнул председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко.

Справка

Общественная организация Совет институциональных реформ - площадка для диалога бизнеса, власти и общества, направленного на стимулирование роста отечественной экономики путем трансформации налоговой системы и повышение налоговой культуры граждан. Общественная организация во главе с Александром Кучеренко объединяет ведущих экспертов с опытом в сфере финансов, права, менеджмента и представителей предпринимательства.

Александр Кучеренко - председатель Совета институциональных реформ. Эксперт в области экономики с 17-летним опытом работы на государственной службе, в частности, в налоговых органах. Специализируется на финансовом праве, государственных финансах и административном менеджменте. Прошел путь от рядового налоговика к руководителю одного из региональных управлений фискальной службы. Имеет три высших образования.

#Бизнес_Реанимация - общественный проект Совета институциональных реформ, направленный на спасение малого и среднего бизнеса, который пострадал во время карантинно-ограничительных мероприятий.

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