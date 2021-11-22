Бизнес в Украине постоянно сталкивается с нарушениями прав со стороны государственных органов, в том числе с безосновательным уголовным преследованием, проведением обысков и изъятием имущества, неисполнением судебных решений, несоразмерным ограничением прав в уголовных процессах, которые в дальнейшем закрываются из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

Эти действия значительно влияют на инвестиционную привлекательность Украины, нарушают бизнес-процессы, наносят компаниям убытки и вредят репутации.

Для защиты своих интересов бизнес вынужден обращаться за правовой помощью к адвокатам и в суд, объединяться в бизнес-ассоциации. Государство также пытается помогать, создавая площадки для решения проблем бизнеса.

В частности, с 2014 года в Украине работает Совет бизнес-омбудсмена (СБО), а в 2020 году в Офисе Генерального прокурора создан Департамент уголовно-правовой политики и защиты инвестиций (Департамент защиты инвестиций).

Насколько эффективно эти институты помогают бизнесу, куда и в каких именно случаях лучше обращаться и какие результаты можно получить? Давайте разбираться.

Совет бизнес-омбудсмена является постоянным консультативно-совещательным органом Кабмина и помогает бизнесу бороться с нарушениями со стороны госорганов. В большинстве случаев жалобы подаются по следующим вопросам:

правоохранители безосновательно осуществляют досудебное расследование и давление на бизнес;

правоохранители или государственные органы не выполняют или затягивают с исполнением судебного решения, которое вступило в законную силу (например, о возврате временно изъятого или арестованного имущества);

правоохранители неэффективно осуществляют расследование правонарушений, где компания является потерпевшим;

по результатам проверки контролирующие органы пришли к неправильным выводам, наложили штрафные санкции;

органы государственной власти безосновательно не выдают разрешительные документы, затягивают процедуры оформления и тому подобное.

При этом, бизнес-омбудсмен не берет в работу жалобы бизнеса между собой, или предмет которых рассматривает суд.

Бизнес-омбудсмен рассматривает как индивидуальные жалобы, так и готовит предложения по решению системных проблем бизнеса в Украине. По состоянию на ноябрь 2021 СБО получил 9962 жалоб и завершил расследование 6635 дел.

Подать жалобу можно через сайт или в офисе, заполнив специальный формуляр. Предварительное изучение жалобы длится 10 дней, после чего СБО принимает решение о начале рассмотрения или об оставлении жалобы без движения.

Для успешного открытия производства по жалобе необходимо, чтобы она соответствовала таким требованиям:

касается госорганов, органов местного самоуправления или государственных предприятий;

в жалобе содержится изложение фактических обстоятельств относительно недобросовестного поведения;

жалоба не касается обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства, но может касаться исполнения судебного решения;

жалоба не касается обжалования судебного решения;

не прошел один год с момента совершения недобросовестного поведения;

жалобщик использовал возможность самостоятельно защитить свои интересы (необходимо хотя бы одно звено административного обжалования или получения судебного решения).

В случае открытия производства по жалобе и ее рассмотрение длится в течение 3 месяцев и в этот же срок жалобщику должен быть дан ответ.

Рассмотрение жалобы начинается инспектором СБО по анализу материалов, сбору дополнительных доказательств, направлению необходимых запросов. Далее - стадия коммуникации с органами, в отношении которых подана жалоба, и с центральными органами, в подчинении которых они находятся.

После завершения рассмотрения бизнес-омбудсмен может: 1) признать жалобу обоснованной и предоставить рекомендации относительно путей реагирования соответствующему органу государственной власти; 2) передать жалобу соответствующему органу с требованием проведения дополнительного рассмотрения дела; 3) отклонить жалобу как необоснованную; 4) закончить рассмотрение в связи с успешным решения вопроса.

Хотя рекомендации бизнес-омбудсмена не являются обязательными для субъектов, в отношении которых подана жалоба, однако такое обращение может быть эффективным.

Обращение бизнеса за защитой своих прав к Департаменту уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора имеет другую специфику. Напомню, Департамент был создан в 2020 году. Его задача – противодействовать незаконному вмешательству в предпринимательскую и инвестиционную деятельность со стороны прокуроров региональных и местных прокуратур, а также со стороны правоохранительных органов и третьих лиц. Для его выполнения, Департамент предоставляет рекомендации прокурорам всех уровней, разрабатывает стандарты деятельности, осуществляет отраслевой контроль в уголовных процессах, оказывает практическую помощь прокурорам и рассматривает индивидуальные жалобы бизнеса.

В отличие от Совета бизнес-омбудсмена, такая защита осуществляется исключительно в рамках уголовного производства.

Больше всего обращений бизнеса в этот департамент поступает относительно такого:

похищение имущества во время обысков и потеря правоохранителями изъятого имущества;

несоразмерное применение мер уголовно-правового воздействия и предвзятые действия (преднамеренное нарушение подследственности, необоснованные обыски, изъятие и арест имущества, и передача его в управление АРМА);

вмешательство правоохранителей в хозяйственные споры на одной из сторон;

долговременное неприятие правоохранителям окончательного решения в уголовном производстве;

бездействие в уголовных производствах, где бизнес является потерпевшим лицом.

С появлением Департамента защиты инвестиций появились процессуальные механизмы, которые позволяют быстро реагировать в ситуациях, где есть давление на бизнес.

Например, во время рассмотрения жалоб на действия правоохранителей бизнес-омбудсмен обращается с просьбами и рекомендациями в офис Генерального прокурора. В то же время прокуроры Департамента защиты инвестиций могут определять процессуальное руководство в уголовных процессах за собой. Обычно, это происходит в случае незаконных действий служебных лиц. Это позволяет прокурорам осуществлять процессуальный надзор, давать письменные указания следователю, принимать процессуальные решения.

Отдельного порядка рассмотрения жалоб бизнеса Департаментом защиты инвестиций не существует, однако надлежащая коммуникация позволяет контролировать состояние рассмотрения обращения и принимать в нем участие.

Создание институтов для защиты бизнеса показывает стремление государства к развитию инвестиционной привлекательности и предпринимательства в Украине. С другой стороны, создание таких "чрезвычайных" органов на центральном уровне свидетельствует о наличии системных проблем в функционировании правоохранительной системы, поэтому их преодоление возможно не через точечные меры, а через системное реформирование органов правоприменения. Успешность защиты бизнеса зависит от активных действий, которые позволяют преодолеть давление и вмешательство со стороны правоохранителей, восстановить права и не потерять активы.

Шевердин Максим, партнер LCF Law Group