Кирьяненко имеет ряд тяжелых хронических заболеваний, однако лекарства, которые передают ему родные, он не получает.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья украинца Игоря Кирьяненко, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области, вызывает серьезные беспокойства и представляет опасность для его жизни.

Читайте такжеРоссийские оккупанты задержали десятки крымских татар в СимферополеОб этом Денисова сообщила в Telegram.

"Состояние здоровья Игоря вызывает серьезные беспокойства, ведь в анамнезе у него тяжелые хронические заболевания. Кроме перенесенных в плену инфаркта миокарда и инсульта, у него фиброзно-дегенеративный панкреатит, опухоль поджелудочной железы, вирусный гепатит С, сахарный диабет, вторичный гиперпаратиреоз, болезнь почек 3 стадии", - рассказала она.

Кроме того, по словам Денисовой, Кирьяненко жалуется на общую слабость и сильную боль в сердце.

В то же время медицинские препараты, которые семья передает ему для снятия сердечных приступов и снижения артериального давления, не попадают к украинцу.

"Без лекарств развилась сердечная недостаточность, поэтому он нуждается в немедленной операции – стентировании коронарных сосудов. Физическое состояние гражданского заложника значительно ухудшается с каждым днем, в результате чего жизнь находится в смертельной опасности", - подчеркнула омбудсмен.

Она сообщила, что во время плена украинца жестоко пытали электрическим током, били, сломали ребра и выбили зубы.

"Три года Игоря Кирьяненко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН... Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно осуществить визит к Игорю Кирьяненко, способствовать его немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи", - отметила омбудсмен.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе боевики взяли в плен учительницу, которая ехала из Киева к пожилой материДенисова также призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, способствовать оказанию соответствующей помощи и поставить вопрос о его освобождении по состоянию здоровья.

Она напомнила, что Кирьяненко был незаконно задержан 30 декабря 2018 года органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

До начала российской вооруженной агрессии Кирьяненко занимался частным бизнесом в сфере стоматологии, однако впоследствии был вынужден покинуть бизнес, поскольку ухаживал за парализованной матерью и младшим братом, имеющим инвалидность вследствие детского церебрального паралича.

Напомним, также Денисова сообщила, что украинец Валерий Матюшенко, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области, пребывает в критическом состоянии.

По словам Денисовой, согласно рекомендациям врача, медобследования с привлечением квалифицированных специалистов должны происходить каждые три месяца, а Матюшенко нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

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Автор: Антонина Доломанжи