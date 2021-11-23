Денисова направила запросы к основателю учреждения образования и местного органа полиции.

На Волыни учительница физики избила своего ученика будто бы за то, что тот дурачился на уроке, постоянно стуча в дверь и убегая. Об этом скандале стало известно омбудсмену Людмиле Денисовой.

На своей странице в Telegram Денисова назвала такое поведение педагога неприемлемым, противоречащим требованиям законодательства и нарушающим права ученика.

Денисова направила запросы к основателю учреждения образования и местному органу полиции. Она подчеркнула, что такое поведение педагога противоречит требованиям законодательства. По ее словам, педагогические работники должны:

придерживаться педагогической этики;

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса;

защищать соискателей образования во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку.

"Реагируя на подобные случаи, мною неоднократно отмечалось соблюдение положений Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей, что ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство", – написала Денисова.

Статья №19 указанной Конвенции обязывает государство принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического и психологического насилия, подчеркнула омбудсмен.

Что известно о буллинге в школе на Волыни

Инцидент произошел в селе Цмины, Камень-Каширского района на Волыни. На видео видно, как учительница таскает ученика за ухо та бьет по лицу. Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко