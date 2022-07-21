На днях Россия получила очередную "черную метку" - Госдепартамент США внес РФ в перечень стран с задокументированной "политикой или моделью" торговли людьми и вербовки детей-солдат. "Соседи" России в этом списке - КНДР, Китай, Сирия, Афганистан, Иран, Туркменистан, Куба, Эритрея и др. Однако Украине следует прекратить наивно ожидать, что как ни кто прилетит к нам с ООН и поможет, то Россию объявят страной-спонсором терроризма... Это, конечно, хорошо, но что это нам даст?

Угроза со стороны России для Украины была, есть и будет. Поэтому мы должны создавать союзы, которые бы нам помогали.

Например, де-факто, мы уже имеем такой союз с Польшей. Идет какое-то движение по сотрудничеству в сфере ВПК, обучении украинских военных, развитии соответствующей инфраструктуры и так далее. Насколько я слышал, такие процессы идут, однако не разглашаются (и это правильно). Да, этот союз еще оформляется, но надо помогать этому процессу всеми силами и ресурсами, которые у нас есть. Ведь Польша – член НАТО, и союз с этим государством нам жизненно необходим.

После Польши я бы говорил о тех странах, которые какое-то время находились, скажем так, на дистанции, а сейчас нам помогают. Прежде всего это Словакия и Чехия. Для меня лично их союзная помощь стала неожиданной, учитывая, что после 2014 года они держали определенную дистанцию. Это было связано, очевидно, с большим пророссийским лобби, на которое Кремль тратил миллиарды. Однако сегодня управляющие круги этих стран, политики, которые находятся у власти, помогают именно Украине.

Так же в приоритете для нас должны быть страны Балтии, которые последовательно нас поддерживают десятки лет. Например, Литва даже идет на получение убытков, однако перекрывает российский транзит...

На мой взгляд, эти "региональные вопросы" должны быть для Украины в приоритете, к поддержке таких союзов стоит привлекать политические, дипломатические ресурсы.

Условно, если у нас есть 50 млн на дипломатическую деятельность, я бы 45 направил на такие наши региональные вопросы.

Кроме этого, стоит обратить внимание на потенциальные новые союзы. Например, интересно, что Финляндия, которая планирует присоединиться к НАТО, и Япония, которая была представлена на последнем саммите НАТО, развивают между собой сотрудничество в области высоких технологий. У Украины тоже есть какие-то наработки в этом плане. Так почему бы не придумать какую-нибудь коллаборацию в таком перспективном треугольнике?

В общем, работа "с соседями" имеет будущее и потому что у всех нас общее геополитическое положение – все имеют границы с Россией и у всех напряженные отношения с РФ (кстати, у Японии – тоже). Учитывая, что Россия, даже получив самые низменные геополитические "статусы", не исчезнет за один день, имеем повод для совместной деятельности с "друзьями по несчастью" на отдаленную перспективу. А на ближайшую в приоритете все же должны быть вопросы региона.

Сегодня в мире выстраивается конфедерация союза демократии против союза тирании.

И региональное сотрудничество Украины, создание прочных региональных союзов, о которых я говорю, будет вкладываться в этот глобальный контекст. Это надо понимать уже и подкладывать под военное и гуманитарное сотрудничество качественную политическую подоплеку.

Не могу сказать, что мы ничего не делаем в этом направлении. В последнее время мы активно работаем в этом плане. Возможно, надо делать это более концентрированно: не распилить не слишком большие ресурсы, которые у нас есть (речь и о профессионалах – дипломатах и послах, и о бюджетах), по всему миру, а направлять именно туда, где это наиболее важно именно сейчас.

Олег Белоколос, председатель правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии "Сила и честь"