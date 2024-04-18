Назначение состоялось 10 апреля, однако упоминания об этом на официальном сайте Государственной таможенной службы до сих пор нет.

Соратницу Дмитрия Табачника, которого недавно заочно осудили с конфискацией имущества за госизмену на 15 лет, Ольгу Кравченко назначили директором юридического департамента Государственной таможенной службы. Об этом стало известно общественной инициативе "Голка". Кравченко при Табачнике руководила юридическим департаментом Министерства образования.

"Перед Новым годом мы писали, что в Мининфраструктуры работает соратница Табачника, которая поддерживает с ним коммуникацию и с которой Табачник отдыхал перед полномасштабным вторжением в Объединенных Арабских Эмиратах. Более того, именно Табачник лоббировал ее на должности. Кравченко уволили в декабре после того, как в СМИ разгорелся скандал. И в начале года наши источники сообщили, что после этого увольнения будет пауза и впоследствии Кравченко назначат именно на эту должность в таможне, где она будет иметь доступ к гостайне. И вот несколько дней назад назначение таки состоялось. Это произошло 10 апреля," - отмечает председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив.

На информационный запрос от 8 апреля, перед самым назначением Кравченко, Государственная таможенная служба Украины оперативно ответила, предоставив перечень всего состава департамента и отметив, что по состоянию на 9 апреля должность директора юридического департамента еще вакантна.

Видео дня

"Здесь скорость вполне понятна, потому что они пытались успеть до 10 апреля закрыть эту тему: должность вакантна и нет коммуникационных рисков. Наши источники сообщили, что назначение уже состоялось. Мы выждали ровно 1 день и направили еще один контрольный запрос. И здесь уже ответ не был мгновенным - тянули сроки максимально. Для сравнения в ответе на второй запрос надо было указать только одну фамилию - Ольги Кравченко. Текст ответа, который готовили 5 дней, состоит из двух коротких абзацев", - добавляет Федорив.

Упоминания о том, что Кравченко уже неделю находится официально в должности, до сих пор нет на официальном сайте Государственной таможенной службы. То есть без этих информационных запросов общество по состоянию на 18 апреля не узнало бы о таком кадровом решении.

Адвокат Илья Костин отмечает, что, по закону, Кравченко, которая заняла одну из руководящих должностей на таможне, может получить доступ к гостайне:

С учетом ее высокой должности, ей должны дать доступ к государственной тайне. Это предусматривает закон "О государственной тайне". Проверку должна провести Служба безопасности Украины."

Кравченко уволили из Мининфраструктуры в декабре 2023 года после того, как стало известно, что она подружка государственного изменника Дмитрия Табачника. Именно Табачник занимался ее назначением на должности. В 2021 году Табачник отдыхал вместе с Кравченко в Объединенных Арабских Эмиратах. За несколько дней до нового назначения Кравченко на руководящую должность таможни, Табачник получил от оккупантов медаль "участника СВО".

Вас также могут заинтересовать новости: