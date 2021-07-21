Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин.

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он написал, что Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин, а также заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - отметил Кулеба.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

21 июля стало известно, что США и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток - 2".

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Автор: Олег Давыгора