Банковая хочет наладить диалог с новой администрацией Байдена.

Деокупация Донбасса, возвращение Крыма и Украина как активный международный игрок является дипломатическими приоритетами Офиса президента на 2021 год.

Об этом в своей статье на Зеркало недели сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

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Прежде всего, Банковая будет заниматься укреплением международной поддержки и двустороннего сотрудничества с США, Британией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой и Азербайджаном.

Вопросы Донбасса

Также у Зеленского продолжат работать над реализацией проведения "нормандского" саммита для обсуждения установления мира на Донбассе на украинских условиях.

Отмечается, что Банковая хочет сохранить "длящееся перемирие" и активизировать работу ТКГ, планирует обмен удерживаемыми лицами и обеспечение нормального функционирования КПВВ.

В 2021 году Украина продолжит работать над усилением международного давления на Россию.

"Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп год в год и в дальнейшем будет успешно работать", – пишет Жовква.

Вопросы Крыма

Заместитель Ермака отмечает, что летом 2021 года планируют провести Крымскую платформу для нарушения вопроса деоккупации полуострова.

Поддержка США

Банковая хочет наладить диалог с новой администрацией Байдена. На повестке дня останется официальный визит Зеленского в США.

"Среди важных задач – налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины. Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению политики и поддержки Украины", – отмечает Жовква.

Отдельный блок вопросов – новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.

НАТО

В сфере отношений с НАТО задачи Банковой, по словам Жовквы, –максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.

"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу, которые внес президент в адрес генерального секретаря НАТО. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина – НАТО на высоком уровне", – говорится в статье.

Ключевой задачей на следующий год является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров стран-членов НАТО на очередном саммите Альянса.

Отношения с ЕС

В 2021 году Офис президента планирует начать консультации по обновлению Соглашения об ассоциации и подписать соглашение об Общем авиационном пространстве.

В конце I квартала 2021 года Банковая ожидает выводы Еврокомиссии относительно готовности Украины к заключению соглашения о "промышленном безвизе". В этом же году Киев намерен начать диалог о своем привлечении к реализации европейского зеленого соглашения.

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Автор: УНИАН